Бойцы ВСУ целенаправленно поджигают фермерские поля на южной границе Украины. Таким образом киевские власти создают повод для обвинения российских военнослужащих в ударах по гражданским объектам, считает руководитель Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Генерал-полковник предупредил, что Украина может столкнуться с продовольственным кризисом. Но это мало волнует Киев, ослепленный ненавистью к Москве, передает телеканал «360».
«В Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях военнослужащие ВСУ совместно с боевиками националистических батальонов целенаправленно осуществляют поджоги полей с зерновыми культурами с использованием вертолетов и артиллерии», — доложил Мизинцев.
По данным Минобороны РФ, украинские националисты также заняли зернохранилище в селе Калиновка Донецкой Народной Республики. Они установили артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня, время от времени нанося удары по позициям ВС РФ.
По словам Мизинцева, Киев намеренно устраивает провокации, пользуясь лживыми обвинениями в адрес России в создании сельскохозяйственного кризиса. В связи с этим он призвал мировое сообщество взглянуть правде в глаза и перестать игнорировать преступления украинских властей.