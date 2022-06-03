Бойцы ВСУ открыли артиллерийский огонь по поселку Пантелеймоновка в ДНР

По данным ведомства, в 19:45 по московскому времени украинская армия обстреляла поселок Пантелеймоновка. Огонь велся со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Новгородское. Всего бойцы ВСУ выпустили шесть артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра.