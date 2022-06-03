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Бойцы ВСУ открыли артиллерийский огонь по поселку Пантелеймоновка в ДНР

Бойцы ВСУ открыли артиллерийский огонь по поселку Пантелеймоновка в ДНР
Федеральное агентство новостей

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным ведомства, в 19:45 по московскому времени украинская армия обстреляла поселок Пантелеймоновка. Огонь велся со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Новгородское. Всего бойцы ВСУ выпустили шесть артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра.

Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили около 414 единиц боеприпасов по территории Донецкой Народной Республике.

ВСУ ДНР Донбасс Украина
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