Бойцы ВСУ открыли артиллерийский огонь по поселку Пантелеймоновка в ДНР

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства, в 19:45 по московскому времени украинская армия обстреляла поселок Пантелеймоновка. Огонь велся со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Новгородское. Всего бойцы ВСУ выпустили шесть артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра.
Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили около 414 единиц боеприпасов по территории Донецкой Народной Республике.