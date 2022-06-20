Новости01

Бойцы ВСУ используют лодку и веревку для переправы из Северодонецка в Лисичанск

Бойцы ВСУ используют лодку и веревку для переправы из Северодонецка в Лисичанск
globallookpress.com.Vincenzo Circosta.Keystone Press Agency

Украинская группировка, засевшая на территории завода «Азот» в Северодонецке, продолжает пытаться оказать сопротивление силам Народной милиции ЛНР и ВС РФ.

Так, телеканал Sky News сообщил, что подразделения ВСУ организовали переправу между Северодонецком и Лисичанском по реке Северский Донец. Украинским военным пришлось использовать лодку и веревки, так как ранее они взорвали последний мост, соединяющий берега. Это было сделано для того, чтобы бойцы ВСУ не могли вывести вооружение с «Азота» и отступить.

В СМИ предположили, что таким образом президент Украины Владимир Зеленский хочет показать мировой общественности «стойкость украинской армии».

ВСУ Донбасс Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.