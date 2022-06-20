Бойцы ВСУ используют лодку и веревку для переправы из Северодонецка в Лисичанск

Так, телеканал Sky News сообщил, что подразделения ВСУ организовали переправу между Северодонецком и Лисичанском по реке Северский Донец. Украинским военным пришлось использовать лодку и веревки, так как ранее они взорвали последний мост, соединяющий берега. Это было сделано для того, чтобы бойцы ВСУ не могли вывести вооружение с «Азота» и отступить.