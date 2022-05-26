Бойцы ВС РФ устроили засаду для украинских военных у подорвавшегося на мине танка Т-72Б3

Однако оказалось, что российские военнослужащие устроили у Т-72Б3 засаду для бойцов противника. Вскоре после того, как они начали вести прямую трансляцию, из лесополосы по ним открыли интенсивный огонь. Предполагается, что это могли быть как танкисты, так и бойцы штурмовой группы ВС РФ.