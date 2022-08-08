Новости0

Бойцы ВС РФ успешно ликвидировали группу украинского спецназа

Бойцы ВС РФ успешно ликвидировали группу украинского спецназа
Минобороны России

Подразделения Вооруженных сил России в рамках специальной операции по демилитаризации Украины продолжают уничтожать боевую технику и объекты военной инфраструктуры ВСУ.

Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали фото, где запечатлен арсенал трофейного вооружения, часть из которого украинской армии поставили западные страны.

Сообщается, что после успешной ликвидации спецназа ВСУ, российские военные получили в распоряжение противотанковые гранатометы АТ-4, гексакоптер, винтовку Ukrop UAR-10 и сменный ствол на пулемет Калашникова.

вс рф ВСУ спецназ трофеи
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.