Сообщается, что после успешной ликвидации спецназа ВСУ, российские военные получили в распоряжение противотанковые гранатометы АТ-4, гексакоптер, винтовку Ukrop UAR-10 и сменный ствол на пулемет Калашникова.

Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали фото, где запечатлен арсенал трофейного вооружения, часть из которого украинской армии поставили западные страны.

Подразделения Вооруженных сил России в рамках специальной операции по демилитаризации Украины продолжают уничтожать боевую технику и объекты военной инфраструктуры ВСУ.