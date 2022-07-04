Бойцы ВС РФ нашли много трофейного оружия ВСУ в населенном пункте Золотаревка

По словам военкора агентства, при осмотре освобожденного села Золотаревка в Попаснянском районе российские бойцы нашли военную форму, амуницию и различное вооружение, которое при отступлении бросили украинские националисты. Известно, что в основном ВСУ использовали против ВС РФ и Народной милиции ЛНР переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin американского производства.