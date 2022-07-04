Бойцы ВС РФ нашли много трофейного оружия ВСУ в населенном пункте Золотаревка

Подразделения Вооруженных сил России в ходе спецоперации по защите Донбасса обнаружили украинское оружие западного производства на позициях ВСУ под Лисичанском. Об этом рассказал военный корреспондент РИА Новости.
По словам военкора агентства, при осмотре освобожденного села Золотаревка в Попаснянском районе российские бойцы нашли военную форму, амуницию и различное вооружение, которое при отступлении бросили украинские националисты. Известно, что в основном ВСУ использовали против ВС РФ и Народной милиции ЛНР переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin американского производства.