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Бойцы теробороны Украины пожаловались на состояние транспорта в ВСУ

Бойцы теробороны Украины пожаловались на состояние транспорта в ВСУ
Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Подразделения украинской теробороны столкнулись с поставками машин с исчерпанным ресурсом от волонтерских организаций.

Такое заявление сделал капитан 103-й бригады территориальной обороны Украины Александр Ганущин. Также он добавил, что автомобили нечем ремонтировать, ведь у бойцов ВСУ отсутствуют запчасти.

«Целый ряд автомобилей стоит спрятанный в лесу, а ехать не может, потому что их ресурс исчерпан, а ремонтировать нечем», — сказал он.

Ганущин таким образом ответил на вопрос о том, чего же не хватает украинской армии. Он подчеркнул, что транспорт сейчас является одним из самых важных аспектов, и волонтеры могли бы взять на себя ответственность за обслуживание автомобилей.

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