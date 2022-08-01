Бойцы теробороны Украины пожаловались на состояние транспорта в ВСУ

Подразделения украинской теробороны столкнулись с поставками машин с исчерпанным ресурсом от волонтерских организаций.
Такое заявление сделал капитан 103-й бригады территориальной обороны Украины Александр Ганущин. Также он добавил, что автомобили нечем ремонтировать, ведь у бойцов ВСУ отсутствуют запчасти.
«Целый ряд автомобилей стоит спрятанный в лесу, а ехать не может, потому что их ресурс исчерпан, а ремонтировать нечем», — сказал он.
Ганущин таким образом ответил на вопрос о том, чего же не хватает украинской армии. Он подчеркнул, что транспорт сейчас является одним из самых важных аспектов, и волонтеры могли бы взять на себя ответственность за обслуживание автомобилей.