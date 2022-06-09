Бойцы теробороны Украины пожаловались газете Le Figaro на условия службы

Украинский адвокат Дмитрий Сергеенко считает, что проблема заключается не только в слабом обучении новобранцев, но и в отсутствии опыта у командиров. Виной этому закон об отправке бойцов теробороны в зону боевых действий, из-за которого неопытные солдаты оказываются в ситуациях, «в которых они не должны были оказаться».