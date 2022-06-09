Бойцы теробороны Украины пожаловались газете Le Figaro на условия службы

Бежавшие с позиций бойцы территориальной обороны Украины столкнулись с нехваткой вооружения во время службы. Об этом они рассказали журналистам французской газеты Le Figaro.
Один из военнослужащих признался, что им выдали автоматы «Калашникова» после обучения, которое длилось всего полтора дня. По словам мужчины, он планировал служить на блокпосту, расположенном на западе Украины.
Другой военнослужащий отметил, что потерял часть своих сослуживцев. Затем украинские солдаты «убедили своего командира отступить», но его убили. Против выживших бойцов возбудили уголовные дела.
Украинский адвокат Дмитрий Сергеенко считает, что проблема заключается не только в слабом обучении новобранцев, но и в отсутствии опыта у командиров. Виной этому закон об отправке бойцов теробороны в зону боевых действий, из-за которого неопытные солдаты оказываются в ситуациях, «в которых они не должны были оказаться».