Несколько наемников из Польши, сражающихся на стороне ВСУ, были ликвидированы бойцами сил специального назначения российской армии в Харьковской области, сообщили СМИ.
Как передает ТАСС со ссылкой на офицера одного из подразделений спецназа Западного военного округа, боестолкновение произошло в районе населенного пункта Долгенькое. В результате столкновения были ликвидированы по меньшей мере три польских бойца.
«При столкновении была слышна польская речь. В ходе радиоперехвата мы установили, что три наемника были ликвидированы, шестеро ранены. Потом они замолчали. Возможно, реальные их потери были больше», — сказано в материале.
Ранее в Народной милиции ДНР сообщили об уничтожении 12 украинских военнослужащих на Угледарском направлении за минувшие сутки.