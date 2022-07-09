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Бойцы спецназа ВС РФ уничтожили несколько наемников из Польши в Харьковской области

Бойцы спецназа ВС РФ уничтожили несколько наемников из Польши в Харьковской области
Федеральное агентство новостей

Несколько наемников из Польши, сражающихся на стороне ВСУ, были ликвидированы бойцами сил специального назначения российской армии в Харьковской области, сообщили СМИ.

Как передает ТАСС со ссылкой на офицера одного из подразделений спецназа Западного военного округа, боестолкновение произошло в районе населенного пункта Долгенькое. В результате столкновения были ликвидированы по меньшей мере три польских бойца.

«При столкновении была слышна польская речь. В ходе радиоперехвата мы установили, что три наемника были ликвидированы, шестеро ранены. Потом они замолчали. Возможно, реальные их потери были больше», — сказано в материале.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили об уничтожении 12 украинских военнослужащих на Угледарском направлении за минувшие сутки.

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