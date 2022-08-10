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Бойцы Росгвардии за сутки уничтожили более 35 украинских операторов беспилотников в ЛНР

Бойцы Росгвардии за сутки уничтожили более 35 украинских операторов беспилотников в ЛНР
пресс-служба северо-западного округа Росгвардии

Сотрудники Росгвардии за прошедшие сутки уничтожили еще 39 операторов украинских беспилотников на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно полученным данным, российским военным удалось установить местоположение операторов БПЛА во время проведения радиоэлектронной разведки. Полученные координаты целей были переданы артиллерийским расчетам ВС РФ для ликвидации.

Также в ведомстве отметили, что за сутки минометные подразделения Росгвардии уничтожили опорный пункт ВСУ. Кроме этого, российским бойцам удалось найти 20 гранатометов, 88 снарядов, 102 ручные гранаты, а также боеприпасы к стрелковому оружию в тайниках украинской армии на территории Луганской Народной Республики.

ВСУ ЛНР росгвардия Украина
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