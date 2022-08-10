Бойцы Росгвардии за сутки уничтожили более 35 украинских операторов беспилотников в ЛНР

Также в ведомстве отметили, что за сутки минометные подразделения Росгвардии уничтожили опорный пункт ВСУ. Кроме этого, российским бойцам удалось найти 20 гранатометов, 88 снарядов, 102 ручные гранаты, а также боеприпасы к стрелковому оружию в тайниках украинской армии на территории Луганской Народной Республики.