Украинские вооруженные силы продолжают регулярно атаковать населенные пункты в Луганской Народной Республике. Однако бойцам Росгвардии удалось спасти сына местной жительницы из-под обстрелов ВСУ.
Как рассказал корреспондент «Известий» Даниил Левин, украинские боевики намеренно открыли огонь по двухэтажному дому, в котором проживали люди. Местные жители не хотели уезжать из города, поэтому решили остаться в подвале здания.
«Мы выехали, они это увидели, и их “птичка” сразу в дом прилетела. А там остались люди, они не захотели выезжать… Подвал повредило и упала плита», — сообщила Евгения.
На помощь местным жителям пришли российские военнослужащие. Они помогли спасти ребенка из-под обстрелов украинских войск и привезли его к матери.
Недавно украинские вооруженные силы нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Донецке. Националисты обстреляли Куйбышевский и Киевский районы города, передает телеканал «360».