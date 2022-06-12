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Бойцы Росгвардии обнаружили тайники с оружием ВСУ в освобожденных населенных пунктах ЛНР

Бойцы Росгвардии обнаружили тайники с оружием ВСУ в освобожденных населенных пунктах ЛНР
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие Росгвардии обнаружили на территории освобожденных населенных пунктов Луганской Народной Республики крупные тайники с вооружением ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно заявлению, в одном из схронов были обнаружены ракеты ПТУР «Фагот», огнемет украинского производства, семь стартовых зарядов к гранатометам, два автомата Калашникова, 15 гранат и более 6,5 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию.

О всех тайниках сотрудникам Росгвардии сообщают местные жители. После чего бойцы ведомства проводят разведывательно-поисковые мероприятия.

Вооружение ВСУ ЛНР росгвардия
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