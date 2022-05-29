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Бойцы НМ ЛНР вклинились в линию обороны ВСУ на окраинах Северодонецка

Бойцы НМ ЛНР вклинились в линию обороны ВСУ на окраинах Северодонецка
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие Народной милиции ЛНР совместно с подразделениями ВС РФ продолжают спецоперацию по защите и освобождению Донбасса. Об этом говорится в сообщении военного корреспондента РИА Новости.

По данным журналиста, союзные войска РФ и ЛНР успешно закрепились на окраинах города Северодонецк в Донбассе. Ополченцам удалось заблокировать подразделения ВСУ в городе и отрезать все пути отступления. 

По данным представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики Андрея Марочко, на подступе к городу был разрушен один из мостов, второй не выдержит веса военной техники, а третий находится полностью под контролем сил НМ ЛНР.

вс рф ВСУ Донбасс ЛНР
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