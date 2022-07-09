Союзные силы получили в распоряжение образцы оружия НАТО. Бойцы ВС РФ и НМ ЛДНР изъяли вооружение у частей ВСУ, которые потерпели поражение под Славянском. У украинских солдат было много оружия западного производства.
Источник, приближенный к народным милициям ДНР и ЛНР, сообщил ТАСС, что союзные силы смогли завладеть американскими противотанковыми комплексами Javelin, а также немецкими гранатометами Panzerfaus.
По сообщению источника, также стало известно, что на данный момент западное оружие было передано в подразделения народных милиций ДНР и ЛНР.