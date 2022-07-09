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Бойцы НМ ЛНР и ВС РФ захватили западное оружие под Славянском

Бойцы НМ ЛНР и ВС РФ захватили западное оружие под Славянском
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Союзные силы получили в распоряжение образцы оружия НАТО. Бойцы ВС РФ и НМ ЛДНР изъяли вооружение у частей ВСУ, которые потерпели поражение под Славянском. У украинских солдат было много оружия западного производства.

Источник, приближенный к народным милициям ДНР и ЛНР, сообщил ТАСС, что союзные силы смогли завладеть американскими противотанковыми комплексами Javelin, а также немецкими гранатометами Panzerfaus. 

По сообщению источника, также стало известно, что на данный момент западное оружие было передано в подразделения народных милиций ДНР и ЛНР.

ВСУ ДНР Донбасс НАТО спецоперация рф
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