Бойцы НМ ДНР уничтожили 43 украинских националиста за сутки

По данным НМ ДНР, за указанный период ополченцы ликвидировали 43 националиста, а также две огневые позиции крупнокалиберной артиллерии, один танк, два бронетранспортера и один грузовой автомобиль. При этом донецким военным удалось захватить одну боевую машину пехоты и одну 152-миллиметровую САУ 2С3 «Акация», отметили в Народной милиции.