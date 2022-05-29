Новости02

Бойцы НМ ДНР уничтожили 43 украинских националиста за сутки

Бойцы НМ ДНР уничтожили 43 украинских националиста за сутки
Федеральное агентство новостей

Более 40 бойцов украинских националистических формирований было уничтожено военнослужащими Народной милиции ДНР за текущие сутки, сообщили в военном ведомстве.

По данным НМ ДНР, за указанный период ополченцы ликвидировали 43 националиста, а также две огневые позиции крупнокалиберной артиллерии, один танк, два бронетранспортера и один грузовой автомобиль. При этом донецким военным удалось захватить одну боевую машину пехоты и одну 152-миллиметровую САУ 2С3 «Акация», отметили в Народной милиции.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам от 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью была провозглашена защита Донбасса и его жителей от киевского режима.

ДНР нм днр Россия спецоперация Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.