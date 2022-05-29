Бойцы НМ ДНР уничтожили 43 украинских националиста за сутки

Более 40 бойцов украинских националистических формирований было уничтожено военнослужащими Народной милиции ДНР за текущие сутки, сообщили в военном ведомстве.
По данным НМ ДНР, за указанный период ополченцы ликвидировали 43 националиста, а также две огневые позиции крупнокалиберной артиллерии, один танк, два бронетранспортера и один грузовой автомобиль. При этом донецким военным удалось захватить одну боевую машину пехоты и одну 152-миллиметровую САУ 2С3 «Акация», отметили в Народной милиции.
Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам от 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью была провозглашена защита Донбасса и его жителей от киевского режима.