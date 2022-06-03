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Бойцы НМ ДНР стали чаще находить, но реже использовать трофейные западные ПТРК и ПЗРК

Бойцы НМ ДНР стали чаще находить, но реже использовать трофейные западные ПТРК и ПЗРК
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие Народной милиции ДНР все чаще находят на позициях украинских войск все большее количество западных переносных противотанковых и зенитных ракетных комплексов, сообщили в военном ведомстве.

Как отметили в НМ ДНР, пополнение подразделений трофейным оружием и боеприпасами происходит практически каждый день. Как правило, это ПТРК Javelin, NLAW, ПЗРК Stinger, а также различные гранатометы из Германии, Швеции и Великобритании.

Однако при этом донецкие военные стали все реже их применять. Это связано с тем, что при штурме позиций ВСУ все реже приходится сталкиваться с бронетехникой и авиацией противника.

Вооружение ВСУ ДНР нм днр
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