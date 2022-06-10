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Бойцы Народной милиции ДНР за сутки ликвидировали более 40 солдат ВСУ

Бойцы Народной милиции ДНР за сутки ликвидировали более 40 солдат ВСУ
Федеральное агентство новостей

Вооруженные силы Украины лишились более 40 человек за минувшие сутки в результате боевых действий с Народной милицией ДНР, сообщили в военном ведомстве республики.

Как отметили в НМ ДНР, за указанный период ополченцы ликвидировали, помимо бойцов личного состава, два БТР-2, одну 122-миллимитровую артиллерийскую гаубицу Д-30 на огневой позиции и два грузовика. Также военнослужащие подавили две огневые точки противника в районе Авдеевки, добавили в ведомстве.

Вооруженные силы России приступили к специальной военной операции на Украине 24 февраля. По словам российского президента Владимира Путина, ее целью является «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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