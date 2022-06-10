Бойцы Народной милиции ДНР за сутки ликвидировали более 40 солдат ВСУ

Вооруженные силы Украины лишились более 40 человек за минувшие сутки в результате боевых действий с Народной милицией ДНР, сообщили в военном ведомстве республики.
Как отметили в НМ ДНР, за указанный период ополченцы ликвидировали, помимо бойцов личного состава, два БТР-2, одну 122-миллимитровую артиллерийскую гаубицу Д-30 на огневой позиции и два грузовика. Также военнослужащие подавили две огневые точки противника в районе Авдеевки, добавили в ведомстве.
Вооруженные силы России приступили к специальной военной операции на Украине 24 февраля. По словам российского президента Владимира Путина, ее целью является «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».