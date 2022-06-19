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Бойцы Народной милиции ДНР уничтожили более 40 украинских националистов за сутки

Бойцы Народной милиции ДНР уничтожили более 40 украинских националистов за сутки
Федеральное агентство новостей

В ходе спецоперации на Украине российские военные совместно с бойцами Народной милиции ДНР уничтожили несколько десятков украинских националистов. Об этом сообщает пресс-служба НМ ДНР.

В ведомстве уточнили, что ликвидировано две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», два военных грузовых автомобиля и более 40 человек личного состава противника.

Кроме того, уничтожены три огневых позиции ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка и Невельское.

Ранее сообщалось, что союзные силы России и ДНР уничтожили свыше 50 украинских националистов за прошедшие сутки.

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