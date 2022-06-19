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Бойцы Народной милиции ДНР ликвидировали более 30 солдат ВСУ за минувшие сутки

Бойцы Народной милиции ДНР ликвидировали более 30 солдат ВСУ за минувшие сутки
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие Народной милиции ДНР за сутки уничтожили несколько десятков бойцов Вооруженных сил Украины, сообщили в военном ведомстве Донецкой Народной Республики.

Как отметили в НМ ДНР, ополченцы в очередной раз нанесли противнику существенные потери. Согласно сообщению, за указанный период ВСУ потеряли более 30 человек личного состава.

Кроме этого, бойцы Народной милиции ликвидировали в ходе боевых действий три реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», один беспилотник «Фурия» и два бронированных автомобиля. Также ими были подавлены четыре огневые точки украинских подразделений в районе населенных пунктов Орловка и Авдеевка.

ВСУ ДНР нм днр Украина
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