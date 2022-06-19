Бойцы Народной милиции ДНР ликвидировали более 30 солдат ВСУ за минувшие сутки

Военнослужащие Народной милиции ДНР за сутки уничтожили несколько десятков бойцов Вооруженных сил Украины, сообщили в военном ведомстве Донецкой Народной Республики.
Как отметили в НМ ДНР, ополченцы в очередной раз нанесли противнику существенные потери. Согласно сообщению, за указанный период ВСУ потеряли более 30 человек личного состава.
Кроме этого, бойцы Народной милиции ликвидировали в ходе боевых действий три реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», один беспилотник «Фурия» и два бронированных автомобиля. Также ими были подавлены четыре огневые точки украинских подразделений в районе населенных пунктов Орловка и Авдеевка.