Бойцы «Кракена» бросили раненого командира при отступлении в Донбассе

«Меня отправили в Белогоровку, чтобы взять высоту и поставить пулемет. Мы начали спокойно идти, и нас начали обстреливать, мы начали прятаться, что-то взорвалось сзади меня, я был ранен. Из-за потери крови мне сильно плохо становилось, и я не мог идти. Меня оставили под деревом и ушли, прождал до утра, так никто не пришел, и я пополз в лес. Ползал по лесу два дня», — цитирует РИА Новости попавшего в плен командира взвода нацподразделения «Кракен» Дмитрия Стрельникова.