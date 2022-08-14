Бойцы «Кракена» бросили раненого командира при отступлении в Донбассе

Украинские бойцы националистического батальона «Кракен» бросили раненого командира при отступлении под Белогоровкой в Луганской Народной Республике.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР взяли в плен боевика украинского нацбатальона «Кракен», рассказал СМИ источник, близкий к военному ведомству республики.
«Меня отправили в Белогоровку, чтобы взять высоту и поставить пулемет. Мы начали спокойно идти, и нас начали обстреливать, мы начали прятаться, что-то взорвалось сзади меня, я был ранен. Из-за потери крови мне сильно плохо становилось, и я не мог идти. Меня оставили под деревом и ушли, прождал до утра, так никто не пришел, и я пополз в лес. Ползал по лесу два дня», — цитирует РИА Новости попавшего в плен командира взвода нацподразделения «Кракен» Дмитрия Стрельникова.
При этом украинский боец отметил, что пробыл в лесу двое суток, после чего его нашли российские военные, эвакуировали и оказали первую медицинскую помощь. По его словам, командование скрыло, что в районе находятся ВС РФ, заверив, что обстановка спокойная.