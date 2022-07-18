Бойцы группировки ВС РФ «Юг» уничтожили в Херсоне огневую позицию украинских диверсантов

Российские силовики при поддержке бойцов ОМОН «Юг» обнаружили и зачистили в Херсоне огневую позицию, устроенную украинскими диверсантами.
Украинские военные планировали обстрелять дорогу, по которой в город прибывают колонны с гуманитарной помощью и сельхозпродукцией, а также российская военная техника.
«Позиция огневой точки выбрана таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост и участок трассы регионального значения», — рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
Ранее российские военные уничтожили склад противокорабельных ракет Harpoon в Одессе и пусковую установку и заряжающую машину американской РСЗО «HIMARS» в Красноармейске, передает URA.RU.