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Бойцы группировки «Отважные» обнаружили и уничтожили оружейный схрон ВСУ

Бойцы группировки «Отважные» обнаружили и уничтожили оружейный схрон ВСУ
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие армии России продолжают выполнять поставленные боевые задачи по денацификации и демилитаризации Украины.

Сообщается, что российские военные группировки «Отважные» в ходе оборонительной операции на Сватовском направлении обнаружили и ликвидировали нацистскую ячейку. Так, военкоры «Русской Весны» в своем репортаже показали обнаруженный в одном из жилых строений склад с боеприпасами, а также собрание нацистской символики и антироссийской пропагандистской литературы.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что члены нацполка «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация) не гнушались убийствами, пытаясь добыть для себя транспорт, чтобы выбраться из Мариуполя.

* — Террористическая организация, запрещенная на территории России

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