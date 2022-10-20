Бойцы группировки «Отважные» обнаружили и уничтожили оружейный схрон ВСУ

Сообщается, что российские военные группировки «Отважные» в ходе оборонительной операции на Сватовском направлении обнаружили и ликвидировали нацистскую ячейку. Так, военкоры «Русской Весны» в своем репортаже показали обнаруженный в одном из жилых строений склад с боеприпасами, а также собрание нацистской символики и антироссийской пропагандистской литературы.