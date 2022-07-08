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Бойцы 24-й бригады ВСУ добровольно сложили оружие и отказались воевать против России

Бойцы 24-й бригады ВСУ добровольно сложили оружие и отказались воевать против России
Федеральное агентство новостей

Украинская армия все больше проявляет недовольство своим командованием. Так, военнослужащие из 1-го батальона 1-й роты 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сложили оружие и отказались воевать против России.

На опубликованных в Сети кадрах солдаты складывают свои автоматы и боеприпасы, озвучивая заводские номера. Стоит отметить, что старшина отказался принимать оружие, сданное бойцами 24-й бригады. Telegram-канал «Военного дела» представил кадры с инцидентом.

Ранее военнослужащая Вооруженных сил Украины записала видео из окопа, находясь под артиллерийским обстрелом со стороны российской армии. По словам девушки, там очень страшно и неприятно.

24-я бригада ВСУ украинская армия
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