Бойцов ВСУ учили воевать по методичкам украинских националистов

На обложке пособия красуется карта Москвы, где голубая и желтая стрелка наносят удар по центру города, передает корреспондент РИА Новости. Сообщается, что учебник мог быть создан в 2015 году. На некоторых страницах виднеются водяные знаки с изображением черно-красного флага украинских националистов. В содержании книги есть такие разделы, как «Психологические аспекты боя», «Общие тактические принципы», «Преодоление дверных проемов» и так далее.