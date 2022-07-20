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Бойцов ВСУ учили воевать по методичкам украинских националистов

Бойцов ВСУ учили воевать по методичкам украинских националистов
globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

Среди учебников сержанта морской пехоты ВСУ было найдено пособие украинских националистов «Хитрости ведения боя в городе», в котором учат на насилие отвечать еще большим насилием.

На обложке пособия красуется карта Москвы, где голубая и желтая стрелка наносят удар по центру города, передает корреспондент РИА Новости. Сообщается, что учебник мог быть создан в 2015 году. На некоторых страницах виднеются водяные знаки с изображением черно-красного флага украинских националистов. В содержании книги есть такие разделы, как «Психологические аспекты боя», «Общие тактические принципы», «Преодоление дверных проемов» и так далее.

Главный принцип учебника — быть готовым к применению насилия в любой момент. Советы рассчитаны на участников протестов и на военнослужащих.

ВСУ Донбасс националисты Украина
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