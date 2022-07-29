Бойцов ВСУ начали арестовывать за дезертирство после письма их жен Залужному

По имеющейся информации, 14 жен военнослужащих 20-го батальона территориальной обороны направили обращение к командованию ВСУ и сообщили, что их мужей отправили в зону боевых действий без провизии и боеприпасов. Женщины попросили о помощи, пишет «Русская весна».