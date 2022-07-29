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Бойцов ВСУ начали арестовывать за дезертирство после письма их жен Залужному

Бойцов ВСУ начали арестовывать за дезертирство после письма их жен Залужному
globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

Военнослужащих украинской армии арестовывают за дезертирство после того, как их жены написали письмо главкому ВСУ Валерию Залужному и депутату Рады Антону Яценко.

По имеющейся информации, 14 жен военнослужащих 20-го батальона территориальной обороны направили обращение к командованию ВСУ и сообщили, что их мужей отправили в зону боевых действий без провизии и боеприпасов. Женщины попросили о помощи, пишет «Русская весна».

Отмечается, что письма попали в руки сотрудников СБУ, после чего военной полиции была поставлена задача «провести работу». Подчеркивается, что солдат, чьи жены писали Залужному, записали в дезертиры и начали арестовывать.

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RusNewsToday24
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