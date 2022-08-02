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Бойцам ВС РФ вручили медали и ордена на передовой в Запорожской области

Бойцам ВС РФ вручили медали и ордена на передовой в Запорожской области
Федеральное агентство новостей

Российских бойцов спецназа наградили медалями и орденами за заслуги на передовой в Запорожской области.

Военнослужащим вручили десять наград, среди которых ордена Мужества, Георгиевский крест, медали Суворова, медали «За боевые отличия» и другие, передает корреспондент РИА Новости.

«Мы продолжаем выполнять мероприятия в рамках специальной операции на Украине, уничтожаем националистические орды на Украине. Мы все придем, все выживем и всех победим. Мы будем добиваться только победы, слава России!» — сказал один из бойцов спецназа после награждения.

Также российское командование передало бойцам ВС РФ рисунки от от учеников школы № 2 поселка Веселое Запорожской области.

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