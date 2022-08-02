Бойцам ВС РФ вручили медали и ордена на передовой в Запорожской области

«Мы продолжаем выполнять мероприятия в рамках специальной операции на Украине, уничтожаем националистические орды на Украине. Мы все придем, все выживем и всех победим. Мы будем добиваться только победы, слава России!» — сказал один из бойцов спецназа после награждения.