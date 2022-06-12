Бойфренд Адель Рич Пол рассказал о желании снова стать отцом

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Рич Пол и Адель

Бойфренд Адель, спортивный агент Рич Пол, рассказал в интервью E! News, что хотел бы снова стать отцом и воспитывать будущего ребенка иначе, чем своих троих детей от предыдущих отношений.

По признанию Рича, он стал родителем в очень юном возрасте и был слишком занят, чтобы уделять достаточно времени своим отцовским обязанностям. Если у него вновь появится ребенок, он планирует заниматься им гораздо больше.

Я был молодым отцом, который руководил бизнесом, это было непросто. Сейчас я повзрослел, мои дети стали старше. Если так случится, что у меня снова появится ребенок, я хочу быть совсем другим папой, более терпеливым. Когда развиваешь бизнес, ты все время в дороге, все время занят, а дети растут так быстро. И глазом не успеваешь моргнуть, как они начинают ходить, бегать, гонять на велике.

У меня есть дочь, которая уже ходит в колледж, так что да, я стал отцом в раннем возрасте. Но теперь у меня другой период в жизни, другой взгляд на многие вещи. Я действительно готов стать другим, более зрелым отцом.

Ранее Адель, которая воспитывает восьмилетнего сына Анджело от бывшего супруга Саймона Конекки, призналась, что тоже хотела бы вновь стать мамой. Беседуя с Грэмом Нортоном о необходимости перенести концерты в Лас-Вегасе, она сказала:

Концерты точно должны состояться в этом году, потому что у меня есть планы на следующий год. Представьте, если мне придется отменять их, потому что у меня будет ребенок!

Рич и Адель познакомились в компании общих знакомых несколько лет назад, но об их романе стало известно летом 2021 года. Недавно в сети стали появляться слухи о том, что у пары в отношениях не все гладко, однако знающий источник сообщил изданию People, что это не так. Рич и Адель по-прежнему вместе, хотя у них не так много свободного времени, чтобы видеться друг с другом. В мае Адель поделилась в соцсетях серией фотографий с возлюбленным, тем самым также опровергнув слухи о размолвке.