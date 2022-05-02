Бояков заявил, что не уважает Хаматову из-за ее либеральной позиции

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Бывший художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков высказался об уехавшей за границу актрисе Чулпан Хаматовой.
По словам Боякова, он бы никогда не пригласил Хаматову в свой театр. Экс-худрук признался, что ему было бы трудно дышать на репетициях одним воздухом с либералом.
«В театре важны не только ремесленные и профессиональные качества, но и человеческие. Я не буду называть Чулпан Хаматову или [писателя] Дмитрия Быкова врагами просто из уважения к слову “враг”. Врагов надо уважать, а Чулпан Хаматову я не уважаю, потому что она либерал», — заявил театральный деятель в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».
Ранее Хаматова объявила, что жалеет о позднем отъезде из страны. По ее словам, надо было уехать из России раньше, так как она всегда чувствовала себя там гостем.
Актрису раскритиковали за ее поступок многие известные личности. Например, заслуженный деятель искусств России Александр Адабашьян обратил внимание, что Хаматовой стало стыдно за свое звание народной артистки страны только после отъезда.