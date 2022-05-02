Бояков заявил, что не уважает Хаматову из-за ее либеральной позиции

«В театре важны не только ремесленные и профессиональные качества, но и человеческие. Я не буду называть Чулпан Хаматову или [писателя] Дмитрия Быкова врагами просто из уважения к слову “враг”. Врагов надо уважать, а Чулпан Хаматову я не уважаю, потому что она либерал», — заявил театральный деятель в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».