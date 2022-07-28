“Ботокс — наше все”: Виктория Шелягова рассказала о своих бьюти-процедурах. В телеграме ее хвалят за честность

Виктория Шелягова

Виктория Шелягова рассказала подписчикам о том, что сделала инъекции ботокса — в телеграме светскую львицу хвалят за откровенность. О визите к французскому пластическому хирургу Виктория написала в своем инстаграме*, поделившись видео, на которых и запечатлена процедура.

Ботокс — наше все. Так и мы начали с ботокса в лоб (мой одноклассник в десятом классе школы сказал: “Хокканен, ты такая умная! У тебя весь лоб в морщинах”). И, так как вы спрашивали про нос и кто его делал, вот я и подумала: а почему бы и не сделать. Ну и до губ чуть со лба добрались, до контура, не увеличение. Нос и губы первый раз попробовала,

— написала Шелягова.

В телеграм-каналах снова восхитились искренностью светской дамы, которая не скрывает, что прибегает к омолаживающим процедурам.

Любим Викторию Шелягову за честность, а то все эти бесконечные отмазки селебов “спасибо генам, я просто умываюсь росой” выглядят уже откровенно смешно,

— написали в “Антиглянце”.

Даже странно, что Виктория Шелягова делает процедуры по бартеру (в отметку по доброте душевной особо не верим). Но за честность, что не одной водой с лимоном за молодость борется, — уже респект,

— написали в канале “Только никому”.

Подписчики Виктории также похвалили ее за честность.

Пока Белла Хадид скрывает свою ринопластику и эндоскопический лифтинг лба, Виктория, одна из немногих, имеет смелость делиться своими бьюти-секретами. Ослепительная,

— написала @annborteychuk.

Да, скрывать и прятать очевидное — смешно, а открыто сказать и показать — смело и достойно,

— согласилась с ней @lillit_le.

Это не первый раз, когда Шелягова откровенно рассказывает о косметических процедурах и пластических операциях. Так, весной этого года она рассказала о блефаропластике и показала фото “до и после”.

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