Бот в помощь. Бывший пресс-секретарь «ВКонтакте» рассказал, как сэкономить на платной подписке Telagram при помощи бота

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Платная подписка Telegram Premium может быть активирована дешевле стандартных 449 рублей в месяц. Как это сделать — рассказал бывший пресс-секретарь «ВКонтакте» Георгий Лобушкин сообщил в своем Telegram-канале.





«Если вы не можете оплатить подписку в App Store, сделать это теперь можно через бота @PremiumBot», — отметил он. При переходе по официальному нику в мобильной версии приложения пользователю предложат ввести реквизиты банковской карты и подтвердить платеж.

Отмечается, что Telegram принимает карты российских банков и таким образом подписка обойдется в 379 рублей в месяц. По неофициальной информации, разница связана с тем, что Apple берет комиссию за оформление подписки напрямую из приложения, а бот позволяет обойти это требование.

Лобушкин добавил, что для оплаты за подписку напрямую через Apple нужно пополнить счет Apple ID, что в настоящее время могут сделать только абоненты «Билайна» и МТС. По его словам, пользователи «Мегафона», Tele2 и других операторов могут попросить абонентов «Билайна» и МТС перевести им сумму с помощью функции «Отправить подарочную карту по e?mail».