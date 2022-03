Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...





Грузинскую кухню любят многие. Как известно, она отличается яркими вкусами и ароматными специями. Поэтому даже борщ по-грузински получается особенным.

Да-да, хозяйки из солнечной Грузии также довольно часто потчуют своих домочадцев борщом. Но необычным. Рецепт его приготовления мне рассказал знакомый шеф-повар, много лет работавший в Грузии. Оказалось, что это отличный способ вдохнуть вторую жизнь в уже приевшееся блюдо.

© Depositphotos

Как готовят борщ по-грузински

На самом деле секрет прост. В начале вам понадобятся стандартные ингредиенты. В Грузии используют ту же картошку, лук, мясо, морковь, свеклу. Просто варим обычный борщ.

Вся магия происходит во время добавления зелени и специй. Вот тут уже во всю раскрывается кавказская специфика рецепта.

© Depositphotos

Секретный ингредиент

Чтобы подарить горячему неподражаемый южный аромат, отправляем в кастрюлю фиолетовый базилик. Вы удивитесь тому, насколько органично вкус этого растения сочетается с классическим борщом.

© Depositphotos

И само собой, не обойдется борщ по-грузински без хмели-сунели. После этих нехитрых манипуляций первое блюдо заиграет совершенно новыми красками.

Некоторые хозяйки, желающие добавить блюду изюминки, также приправляют его аджикой со сванской солью. Так вкус получится еще более насыщенным. Любители остроты точно оценят.

© Depositphotos

Вот так всего несколько специй могут ощутимо изменить вкус, казалось бы, всем известного вдоль и поперек блюда. Грузинская кухня не перестает нас приятно удивлять. Всё-таки не стоит забывать, что она не ограничивается хинкалями и хачапури. Главное не бояться экспериментировать.

The post Борщ по-грузински: новый рецепт популярного блюда appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!