Боррель заявил о выполнении всех обязательств по поставкам газа Россией

Боррель заявил о выполнении всех обязательств по поставкам газа Россией Новости
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Россия в течение последних недель строго выполняла собственные контрактные обязательства по поставкам голубого топлива. Соответствующей информацией поделился глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Боррель также добавил, что Россия «отказалась» поставлять дополнительный газ, чтобы пополнить европейские хранилища. По словам главы европейской дипломатии, в результате этого произошло «большее усиление нервозного положения на рынке».

Россия в течение многих десятилетий выполняет роль надежного поставщика природного голубого топлива на территорию Европы. Москва выполняет собственные обязательства по поставкам. Компания «Газпром» много раз отмечала, что поставляет газ в соответствии с заявками потребителей согласно контрактным обязательствам.

Глава европейской дипломатии недавно заявил о бессилии Еврокомиссии против «Северного потока — 2». Материал об этом опубликовал телеканал «360».

 
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