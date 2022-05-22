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Боррель указал на истощенные запасы военной техники в ЕС

Боррель указал на истощенные запасы военной техники в ЕС
MFA Russia/via Globallookpress.com

Запасы военной техники Европейского союза истощились. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жозеп Боррель.

Политик подчеркнул, что ЕС на протяжении последних месяцев выделял военную помощь Украине. В результате это привело к сокращению запасов вооружения.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа использует Украину как расходный материал для противостояния с РФ. Он уверен, что Запад развязал гибридную войну.

Кроме того, генерал немецкой армии в отставке Эрих Вад подчеркнул, что поставки оружия Украине — это опасный шаг. Его слова передает РИАМО.

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