Запасы военной техники Европейского союза истощились. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жозеп Боррель.
Политик подчеркнул, что ЕС на протяжении последних месяцев выделял военную помощь Украине. В результате это привело к сокращению запасов вооружения.
Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа использует Украину как расходный материал для противостояния с РФ. Он уверен, что Запад развязал гибридную войну.
Кроме того, генерал немецкой армии в отставке Эрих Вад подчеркнул, что поставки оружия Украине — это опасный шаг. Его слова передает РИАМО.