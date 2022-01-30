Боррель сообщил о переговорах ЕС с США, Катаром и Азербайджаном по поставкам газа

Боррель сообщил о переговорах ЕС с США, Катаром и Азербайджаном по поставкам газа Новости
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Европейский союз ведет переговоры по поставкам голубого топлива с Соединенными Штатами, а также Катаром и Азербайджаном. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он отметил, что соответствующие диалоги ведутся на случай, если Российская Федерация решит снизить или остановить поставки сырья.

«Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу. Мы рассматриваем все варианты и сценарии, включая работу с партнерами, такими как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или прекратить поставки», — заявил Боррель в своем блоге.

Сжиженный природный газ из Австралии способен выступить альтернативой российскому сырью при сокращении поставок из РФ. Об этом ранее заявил министр природных и водных ресурсов Австралии Кит Питт.

 
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Азербайджан Евросоюз катар поставки газа США
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