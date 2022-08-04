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Боррель сделал заявление по поводу внезапной поездки Пелоси на Тайвань

Боррель сделал заявление по поводу внезапной поездки Пелоси на Тайвань
globallookpress/Juan Manuel Serrano Arce

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель назвал нормальным политическим явлением визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Американский представитель прилетела на остров вечером 2 августа.

«Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки», — написал он на своей странице в соцсети Twitter.

Страны Евросоюза признают Пекин единственным легитимным правительством Китая, что также распространяется на Тайвань. Боррель считает, что поездка Пелоси на остров не дает китайской стороне основания использовать это событие как предлог для начала «агрессивных военных действий».

боррель Китай Пелоси тайвань
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RusNewsToday24
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