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Боррель опроверг преобладание антироссийской позиции в странах G20

Боррель опроверг преобладание антироссийской позиции в странах G20
globallookpress/Juan Manuel Serrano Arce

Позиция Европейского союза касательно специальной операции России на Украине пока не является преобладающей среди стран «Большой двадцатки» (G20). Такое заявление сделал глава дипломатии Евросюза Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что политика антироссийских санкций не является ключевой среди стран-участниц «Большой двадцатки». По словам Борреля, глобальная битва нарративов сейчас «в самом разгаре». Однако в настоящее время Евросоюз пока «не в выигрыше».

«Как ЕС, мы должны продолжать работу по опровержению российской лжи и военной пропаганды», — заявил глава дипломатии ЕС.

Боррель напомнил, что в марте 140 государств выступили против специальной операции России на Украине. Среди них также были страны-участницы G20. Однако лидеры государств расходятся во мнениях о допустимых мерах и последствиях кризиса.

g20 боррель Евросоюз санкции
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