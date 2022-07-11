Боррель опроверг преобладание антироссийской позиции в странах G20

Он подчеркнул, что политика антироссийских санкций не является ключевой среди стран-участниц «Большой двадцатки». По словам Борреля, глобальная битва нарративов сейчас «в самом разгаре». Однако в настоящее время Евросоюз пока «не в выигрыше».