Боррель назвал Европу «садом», а остальной мир — «джунглями»

«Европа – это сад, мы создали этот сад… Все работает, это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности… Остальной мир – это не совсем сад. Большая часть остального мира – это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад», – заявил Боррель.