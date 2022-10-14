Боррель назвал Европу «садом», а остальной мир — «джунглями»

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель на открытии Европейской дипломатической академии в Бельгии сравнил «привилегированную» Европу с садом и назвал остальной мир «джунглями», сообщает РИА Новости.
«Европа – это сад, мы создали этот сад… Все работает, это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности… Остальной мир – это не совсем сад. Большая часть остального мира – это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад», – заявил Боррель.
Дипломат призвал европейцев бережно относиться к «своему саду», но не возводить стену вокруг него, а делиться достижениями со всем миром. Боррель считает: «Нужно, чтобы сад вышел в джунгли».
Кроме того, глава Европейской дипломатии обратился к будущим выпускникам Европейской дипломатической академии и призвал не лгать, но и «не говорить всю правду» о своей работе.