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Бородину, Бузову, Водонаеву и Боню постигла печальная участь после «Доме-2»

Бородину, Бузову, Водонаеву и Боню постигла печальная участь после «Доме-2»
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Многих звезд шоу «Дом-2» настигла печальная судьба. Telegram-канал YOBAJUR выявил закономерность в судьбах четырех самых известных участниц телестройки.

Так, Ольга Бузова, Виктория Боня, Ксения Бородина и Алена Водонаева сначала благополучно вышли замуж, но затем одна за другой развелись.

«Куда ведут дороги участников Дом 2?» — задаются вопросом авторы статьи.

Напомним, что реалити-шоу «Дом-2» выходит в эфире российского телевидения с мая 2004 года.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что поклонники Ольги Бузовой заподозрили певицу в беременности.

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