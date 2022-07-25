Бородину, Бузову, Водонаеву и Боню постигла печальная участь после «Доме-2»

Многих звезд шоу «Дом-2» настигла печальная судьба. Telegram-канал YOBAJUR выявил закономерность в судьбах четырех самых известных участниц телестройки.
Так, Ольга Бузова, Виктория Боня, Ксения Бородина и Алена Водонаева сначала благополучно вышли замуж, но затем одна за другой развелись.
«Куда ведут дороги участников Дом 2?» — задаются вопросом авторы статьи.
Напомним, что реалити-шоу «Дом-2» выходит в эфире российского телевидения с мая 2004 года.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что поклонники Ольги Бузовой заподозрили певицу в беременности.