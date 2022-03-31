Бородавко посоветовал призерам ЧМ-2022 по фигурному катанию эффективнее тренироваться

Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press  Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press 

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко посоветовал
призерам прошедшего в Монпелье чемпионата мира по фигурному катанию эффективнее
тренироваться, чтобы честно побеждать.

Отечественный специалист напомнил, что основой спорта является борьба
сильнейших.

«Ребята, а вы тренироваться лучше и эффективнее не пробовали? Вам нужны
такие медали, когда не было тех, кого вы обыграть не можете? Вы будете этим
гордиться? Не хотите соревноваться с русскими — сидите дома, где их точно нет»,
— сказал Бородавко в интервью «Чемпионату».

Напомним, в одиночном катании на пекинских Играх-2022 российская фигуристка
Анна Щербакова завоевала золото, Александра Трусова — серебро. Сборная России
по фигурному катанию завоевала золотые медали в командном турнире, но награды
не были вручены из-за того, что Международное агентство допинг-тестирования (ITA) обнаружило
следы запрещенного вещества в декабрьской пробе Камилы Валиевой.

В начале марта Международный
союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных
соревнованиях.

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