Бородавко посоветовал призерам ЧМ-2022 по фигурному катанию эффективнее тренироваться

«Ребята, а вы тренироваться лучше и эффективнее не пробовали? Вам нужны

такие медали, когда не было тех, кого вы обыграть не можете? Вы будете этим

гордиться? Не хотите соревноваться с русскими — сидите дома, где их точно нет»,

— сказал Бородавко в интервью «Чемпионату».