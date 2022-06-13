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Бородавко посоветовал Нортугу «прикусить язык» в ответ на критику российских лыжников

Бородавко посоветовал Нортугу «прикусить язык» в ответ на критику российских лыжников
Сергей Бобылев/ТАСС

Старший тренер российской сборной по лыжным гонкам Юрий Бородавко раскритиковал норвежца Эвена Нортуга за высказывания в адрес РФ.

Юрий Бородавко ответил младшему брату двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга, заявившему, что он не хочет видеть спортсменов из РФ и их флаг на международных турнирах. Слова наставника приводит «Спорт-Экспресс».

«Его мнение здесь последнее! Мы не горим желанием ехать к Эвену. Мы едем на международные соревнования. Ребята уже заигрались. Пускай свой язык прикусит», — подчеркнул Бородавко.

Российские лыжники могут пропустит все турниры под эгидой FIS в следующем сезоне. На данный момент им запрещено участвовать в международных стартах. Это связано с ситуацией на Украине.

бородавко лыжные гонки нортуг спорт
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