Бородавко посоветовал Нортугу «прикусить язык» в ответ на критику российских лыжников

Старший тренер российской сборной по лыжным гонкам Юрий Бородавко раскритиковал норвежца Эвена Нортуга за высказывания в адрес РФ.
Юрий Бородавко ответил младшему брату двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга, заявившему, что он не хочет видеть спортсменов из РФ и их флаг на международных турнирах. Слова наставника приводит «Спорт-Экспресс».
«Его мнение здесь последнее! Мы не горим желанием ехать к Эвену. Мы едем на международные соревнования. Ребята уже заигрались. Пускай свой язык прикусит», — подчеркнул Бородавко.
Российские лыжники могут пропустит все турниры под эгидой FIS в следующем сезоне. На данный момент им запрещено участвовать в международных стартах. Это связано с ситуацией на Украине.