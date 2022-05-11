Борющийся с раком Олег Тиньков рассказал о своих шансах на выздоровление

«Я на пенсии. Мне сейчас надо выживать. По последним цифрам у меня 50 на 50 выживаемости на ближайший год. Начал всего с 10 процентов. Сейчас до 50 добрел», — заявил бизнесмен в разговоре с признанным иноагентом Юрием Дудем.