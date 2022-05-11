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    Борющийся с раком Олег Тиньков рассказал о своих шансах на выздоровление

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Борющийся с раком Олег Тиньков рассказал о своих шансах на выздоровление

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    globallookpress/Panoramic

    Продавший свою долю в группе «Тинькофф» Олег Тиньков с 2019 года борется с раком крови. После нескольких курсов химиотерапии и трансплантации костного мозга болезнь бизнесмена перешла в стадию ремиссии.

    По словам предпринимателя, онкология заставила его пересмотреть взгляды на жизнь. Сейчас Тиньков занимается домашним хозяйством, общается с родными и проходит реабилитацию.

    «Я на пенсии. Мне сейчас надо выживать. По последним цифрам у меня 50 на 50 выживаемости на ближайший год. Начал всего с 10 процентов. Сейчас до 50 добрел», — заявил бизнесмен в разговоре с признанным иноагентом Юрием Дудем.

    Тиньков сейчас много отдыхает, он правильно питается и занимается спортом. На лечение, которое проходило в Германии, бизнесмен потратил порядка 250 тысяч евро.

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