Борису Корчевникову начали сокращать эфиры на «России-1» после публичной истерики

Как рассказали обозреватели портала «7дней», поклонники ведущего обрадовались возвращению Корчевникова. Но заметили, что время передачи сократилось: с почти целого часа в три раза. Многие зрители считают, что ведущего вытесняют из эфира за чересчур эмоциональное поведение.