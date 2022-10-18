Борису Корчевникову начали сокращать эфиры на «России-1» после публичной истерики

Ведущий Борис Корчевников вернулся на канал «Россия 1» с обновленным шоу «Жизнь и судьба». Работает он в той же студии и в похожем формате, одако теперь обсуждаются только патриотические темы.
Как рассказали обозреватели портала «7дней», поклонники ведущего обрадовались возвращению Корчевникова. Но заметили, что время передачи сократилось: с почти целого часа в три раза. Многие зрители считают, что ведущего вытесняют из эфира за чересчур эмоциональное поведение.
Не так давно Корчевникову провели операцию из-за опухоли в голове. Вероятно, болезнь могла повлиять на поведение ведущего. Недавно Корчевников разрыдался в эфире у Владимира Соловьева, говоря о мужчинах, попавших под частичную мобилизацию. Происходящее походило на неподдельную истерику.