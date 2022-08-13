Борисова рассказала о дальнейшей судьбе Лободы и Брежневой

Телеведущая Дана Борисова дала прогноз относительно творческой деятельности певиц Светланы Лободы и Веры Брежневой в России. Она считает, что артисткам ничего не светит в стране.
Брежнева и Лобода вряд ли вернуться на российскую сцену. Об этом заявила Борисова в интервью для портала BLITZ+.
«Они даром никому не нужны, у меня злорадство. Они получили по носу, считали себя примами, жили в шоколаде, повыходили замуж и получили по заслугам. Кому они нужны сейчас?» — высказалась блондинка.
Ранее артистки осудили специальную операцию России на Украине. Вокалистки перебрались за границу и, кажется, не планируют возвращаться в РФ.