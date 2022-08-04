Борисова предложила отправить Вайкуле в «черный список звезд» за выходку с украинским флагом

«Сейчас такие россияне, как Пугачева и Галкин позволяют себе высказывания, я не удивлена, но мне неприятно. Они же (Вайкуле и Пугачева — ред.) большие подруги, могли и подтолкнуть. Как минимум, обнулить визу, максимум — в список артистов внести, которым на 50 лет въезд запрещен, ей дорога закрыта», — жестко высказалась Борисова.