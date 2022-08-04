Борисова предложила отправить Вайкуле в «черный список звезд» за выходку с украинским флагом

Российская телеведущая Дана Борисова обрушилась с критикой на осудившую Кремль певицу Лайму Вайкуле. При этом звезда уверена, что латвийская исполнительница угодила в неприятности не просто так, ей могла помочь сбежавшая Алла Пугачева, пишет BLITZ+.
Борисова подчеркнула, что Вайкуле пора брать ответственность за поступки и понести суровое наказание. Ведущая предложила отправить певицу в «черный список звезд» вслед за другими осудившими спецоперацию знаменитостями.
«Сейчас такие россияне, как Пугачева и Галкин позволяют себе высказывания, я не удивлена, но мне неприятно. Они же (Вайкуле и Пугачева — ред.) большие подруги, могли и подтолкнуть. Как минимум, обнулить визу, максимум — в список артистов внести, которым на 50 лет въезд запрещен, ей дорога закрыта», — жестко высказалась Борисова.
Напомним, недавно Лайма Вайкуле вышла на сцену с украинским флагом, заявив, что в Россию она больше не собирается приезжать с концертами. Подобная выходка возмутила большинство поклонников звезды.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Дана Борисова резко осудила пьяные выходки сбежавшего из России Панина.