Борисов указал на отсутствие зависимости ВПК РФ от западных компонентов

В ходе выступления на национальном промышленном саммите, Борисов подчеркнул, что избавиться от зависимости в части компонентов российским специалистам удалось всего за несколько лет. Причем переориентация не только свела к нулю все риски, но и нарастила темпы поставок в армию современных образцов вооружения.