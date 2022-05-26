Борисов указал на отсутствие зависимости ВПК РФ от западных компонентов

На вооружении российской армии порядка 70% современных и перспективных образцов вооружения, благодаря этому, ВС РФ добиваются высокой эффективности при минимальном участии личного состава. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.
По его словам, с 2014 года Россия потратила на импортозамещение украинских и иностранных компонентов в оборонной промышленности 160 млрд рублей. Это порядка 10% от ежегодных расходов на вооружение, сообщает «Звезда»
В ходе выступления на национальном промышленном саммите, Борисов подчеркнул, что избавиться от зависимости в части компонентов российским специалистам удалось всего за несколько лет. Причем переориентация не только свела к нулю все риски, но и нарастила темпы поставок в армию современных образцов вооружения.
«Сегодня мы имеем около 70% современных и перспективных образцов на вооружении. И эффективность их использования в специальной военной операции доказывает, что мы двигались правильным путем», — подчеркнул политик.
Начиная с 2015 года Россия потратила на импортозамещение более 3,5 трлн рублей, и половина этой суммы поступила из внебюджетных источников, резюмировал Борисов.