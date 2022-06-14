Борисов: срывов в сроках поставок Су-57 для ВС России не будет

Промышленность России не допустит срыва поставки истребителей Су-57 армии, а также сроков разработки истребителя Checkmate. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс, пишет РБК.
«Нет, наверное, не будет, потому что в этих разработках участие импорта ограничено, практически нет. Все основные узлы и агрегаты делаются на отечественных решениях», — заявил Борисов, говоря о вероятности срыва сроков по программам Су-57 и Checkmate.
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что легкий истребитель пятого поколения Checkmate будет серийно производиться в России с 2027 года, сообщил в среду. Первый летный образец должен быть создан на рубеже 2023-2024 годов.