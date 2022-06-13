Борисов оценил работу российской военной техники в спецоперации на Украине

Российская военная техника показывает неплохие результаты по итогам почти четырех месяцев спецоперации на Украине. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность страны.
Борисов напомнил, что российские власти относятся к национальной армии с особым трепетом и желают ей только самых лучших достижений. Сейчас у вооружения появился шанс подтвердить свои характеристики в ходе реальных боевых действий.
«Неплохо, хорошо, можно сказать, работает наше высокоточное оружие. Мы слышим в ежедневных репортажах Министерства обороны о поражении им сложных объектов. Неплохо себя показывают артиллерия, авиационные средства поражения», — цитирует Борисова РБК.
Сейчас, по словам вице-премьера, наступает эра высокоточного оружия, поскольку все армии стремятся сохранить жизнь своих солдат. В связи с этим все большую актуальность приобретают роботизированные средства и электромагнитное оружие.