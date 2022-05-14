Борис Щербаков заявил, что гордится попаданием в черный список Латвии

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Народный артист Борис Щербаков прокомментировал свое появление в черном списке Латвии.
В новый перечень неугодных Латвии лиц вошли 102 россиянина. Среди них оказлся и Щербаков, который образовался своему имени в списке.
«Я не огорчен, а наоборот! Очевидно, внесены патриоты России, и я горжусь, что они считают меня таковым. Потому что я таковым и являюсь», — сказал Щербаков в разговоре с корреспондентом «Газеты.ru».
В черном списке Латвии также оказались режиссер Василий Ливанов, актер Игорь Петренко, нароный артист РФ Александр Пашутин, депутат Госдумы РФ Николай Бурляев и многие другие. Раньше в перечне неугодных уже были спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев, журналистка Тина Канделаки, режиссер Никита Михалков и прочие нежелательные для страны лица.