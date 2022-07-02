Борис Рожин: после потери Клинового ВСУ готовятся к сражениям в Бахмуте

В это же время Генштаб ВСУ осознал, что группировки не смогут долго удерживать позиции и приказал военнослужащим как можно быстрее подготовить укрепрайоны в Бахмуте. На окраинах города гражданских насильно выселили на улицу, а в их домах создали огневые точки.