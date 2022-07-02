Борис Рожин: после потери Клинового ВСУ готовятся к сражениям в Бахмуте

Несколько источников в Донбассе подтвердили завершение зачистки села Клиновое в Донецкой области. Российские подразделения и союзные войска вошли в город, откуда готовятся направиться в сторону стратегически важного населенного пункта Бахмут (до 2014 года — Артемовск), заявил военный эксперт и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин.
«Бахмут — это один из ключевых узлов украинской обороны в Донбассе, и бои за него приобретут решающее значение», — сказал аналитик.
ВСУ выстроили усиленную оборону в большинстве населенных пунктов данного района. Сражение за Клиновое шло достаточно долго, однако российские бойцы смогли пробить защиту украинской армии и взяли село.
В это же время Генштаб ВСУ осознал, что группировки не смогут долго удерживать позиции и приказал военнослужащим как можно быстрее подготовить укрепрайоны в Бахмуте. На окраинах города гражданских насильно выселили на улицу, а в их домах создали огневые точки.
«На юго-восточных окраинах города противник начал копать окопы, создавать противотанковые рвы. То есть ожидается, что после потери Клинового бои начнутся уже здесь», — считает Рожин.
Военный эксперт добавил, что возводимые оборонительные позиции очень похожи на те, которые находились в Попасной. Благодаря штурмовому отряду «ЧВК Вагнера» в мае удалось прорвать линию обороны населенного пункта и начать наступление в разных направлениях, освобождая все больше населенных пунктов. Клиновое не стало исключением.
«Противник оказывал серьезное сопротивление, которое, однако, было сломлено, в числе прочего благодаря широкому применению артиллерии», — рассказал он.
Борис Рожин уточнил, что наличие такой крепкой штурмовой пехоты позволяет решать сложные боевые задачи, особенно в условиях городской застройки. Зачистка Клинового позволит союзным войскам вести наступление с двух сторон – напрямую и с юга на Покровское.