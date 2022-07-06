Борис Рожин объяснил беспокойство Киева по поводу состояния ВСУ под Бахмутом

«Города, которые дальше будут атаковать наши войска: Северск, Соледар и Артемовск. Это очередная линия обороны, которая будет прикрывать Славянско–Краматорскую агломерацию. Тяжелые бои ожидаются на подступах к населенным пунктам с захватом господствующих высот. Там есть целый ряд трудностей: закрытые огневые позиции, а также водная преграда в виде реки возле Северска. Здесь скорее всего будет обход противника с севера и юга с целью окружения», – предположил аналитик.