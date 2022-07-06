Борис Рожин объяснил беспокойство Киева по поводу состояния ВСУ под Бахмутом

Ключевой для логистики ВСУ населенный пункт Донбасса укреплен за счет дополнительных подразделений, вооружения и техники. По мнению военного эксперт Бориса Рожина, именно по позициям украинской армии под Бахмутом придется следующий удар объединенных сил освободителей.
Для Киева этот город крайне важен как транспортный узел, через который идет снабжение всей группировки ВСУ в Донбассе, объяснил эксперт. Значимость Бахмута подтверждается визитом украинских военных руководителей в этот район, о чем сообщил представитель НМ ЛНР.
Оборонительные позиции украинской армии, расположенные по линии Северск – Соледар – Артемовск (переименован в Бахмут), станут следующим направлением наступления, считает Борис Рожин.
«Города, которые дальше будут атаковать наши войска: Северск, Соледар и Артемовск. Это очередная линия обороны, которая будет прикрывать Славянско–Краматорскую агломерацию. Тяжелые бои ожидаются на подступах к населенным пунктам с захватом господствующих высот. Там есть целый ряд трудностей: закрытые огневые позиции, а также водная преграда в виде реки возле Северска. Здесь скорее всего будет обход противника с севера и юга с целью окружения», – предположил аналитик.
Ранее сообщалось, что наступательную операцию в районе Бахмута ведут штурмовые подразделения «ЧВК Вагнера». Передовые отряды уже находятся на подступах к городу, где на днях удалось освободить поселение Клиновое.